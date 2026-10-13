W Rijadzie mecz Al-Nassr z uzbeckim Neftchi Fergana w Lidze Mistrzów AFC rozpoczął się godzinę później z powodu alarmu rakietowego. Po zwycięstwie 3:1 portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo wyszedł do kibiców w szaliku z flagą Arabii Saudyjskiej i wraz z kolegami z drużyny podziękował trybunom.

Alarm przed rozpoczęciem meczu

Jak podaje Euronews, saudyjska obrona cywilna ogłosiła ostrzeżenie około 15 minut przed planowanym rozpoczęciem meczu na stadionie Al-Awwal Park. Piłkarze czekali w szatniach, a widzowie pozostawali na swoich miejscach.

Koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej, walcząca przeciwko jemeńskim Huti, oświadczyła, że przechwyciła i zniszczyła rakietę balistyczną wystrzeloną w kierunku stolicy. Później obrona cywilna poinformowała, że zagrożenie minęło. Przed meczem Ronaldo pocałował także znajdujący się na jego koszulce narodowy emblemat Arabii Saudyjskiej.

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Zwycięstwo Al-Nassr

Ronaldo strzelił gola w 42. minucie, podnosząc swój dorobek w karierze do 981 bramek. Pierwszego gola dla Al-Nassr zdobył Angelo Gabriel, a Alisher Odilov zmniejszył stratę Neftchi w drugiej połowie. Później zawodnik gości został usunięty z boiska, a drużyna strzeliła także gola samobójczego. Było to pierwsze zwycięstwo Al-Nassr w turnieju po porażce 0:4 z Al-Ain w meczu otwarcia.

Ataki na lotnisko

Według saudyjskich władz ataki Huti na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w ciągu weekendu pochłonęły życie 14 osób. W sobotnim uderzeniu zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych; kolejny atak w niedzielę zabił jedną osobę i ranił 11. Lotnisko pozostaje zamknięte.

Saudyjscy urzędnicy poinformowali Associated Press pod warunkiem zachowania anonimowości, że badają, jak rakiety i drony zdołały przełamać obronę powietrzną kraju. W Jemenie walki wznowiły się po czterech latach względnego spokoju: siły sprzymierzone z międzynarodowo uznawanym rządem Jemenu rozpoczęły wcześniej w tym miesiącu ofensywę przy wsparciu Arabii Saudyjskiej przeciwko Huti, których w materiale określono jako powiązanych z Iranem.

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