В Эр-Рияде матч «Аль-Насра» против узбекского «Нефтчи Фергана» в Лиге чемпионов АФК начался на час позже из-за ракетной тревоги. После победы со счётом 3:1 португальский футболист Криштиану Роналду вышел к болельщикам в шарфе с флагом Саудовской Аравии и вместе с партнёрами по команде поблагодарил трибуны.

Тревога перед началом игры

Как сообщает Euronews, гражданская оборона Саудовской Аравии объявила предупреждение примерно за 15 минут до запланированного начала игры на стадионе «Аль-Авваль Парк». Футболисты ждали в раздевалках, а зрители оставались на своих местах.

Коалиция во главе с Саудовской Аравией, воюющая против йеменских хуситов, заявила о перехвате и уничтожении баллистической ракеты, запущенной в направлении столицы. Позднее гражданская оборона сообщила, что опасность миновала. Перед матчем Роналду также поцеловал национальную эмблему Саудовской Аравии на своей футболке.

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Победа «Аль-Насра»

Роналду забил на 42-й минуте, доведя общее количество голов в карьере до 981. Первый мяч «Аль-Насра» забил Анжело Габриэл, а Алишер Одилов сократил отставание «Нефтчи» во втором тайме. Позднее футболиста гостей удалили с поля, а команда также пропустила автогол. Это была первая победа «Аль-Насра» в турнире после поражения 0:4 от «Аль-Айна» в стартовом матче.

Атаки на аэропорт

По данным саудовских властей, атаки хуситов на Международный аэропорт имени короля Халида в течение выходных унесли жизни 14 человек. Во время субботнего удара погибли 13 человек, ещё более 300 получили ранения; следующая атака в воскресенье убила одного человека и ранила 11. Аэропорт остаётся закрытым.

Саудовские чиновники сообщили Associated Press на условиях анонимности, что расследуют, как ракеты и беспилотники смогли прорвать противовоздушную оборону страны. В Йемене боевые действия возобновились после четырёх лет относительного затишья: силы, союзные международно признанному правительству Йемена, ранее в этом месяце начали наступление при поддержке Саудовской Аравии против хуситов, которых в материале назвали связанными с Ираном.

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