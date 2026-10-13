在利雅得，利雅得胜利队对阵乌兹别克斯坦费尔干纳石油工人队的亚足联冠军联赛比赛因导弹警报推迟一小时开赛。以3:1获胜后，葡萄牙足球运动员克里斯蒂亚诺·罗纳尔多戴着印有沙特阿拉伯国旗的围巾来到球迷面前，并与队友一同向看台致谢。

比赛开始前的警报

据Euronews报道，沙特阿拉伯民防部门在阿尔阿瓦尔公园体育场比赛原定开始前约15分钟发布了警报。足球运动员在更衣室等待，观众则留在各自座位上。

由沙特阿拉伯领导、与也门胡塞武装作战的联盟表示，已拦截并摧毁一枚向首都方向发射的弹道导弹。随后，民防部门表示危险已经解除。赛前，罗纳尔多还亲吻了球衣上的沙特阿拉伯国徽。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

利雅得胜利队获胜

罗纳尔多在第42分钟进球，将其职业生涯总进球数提升至981球。安热洛·加布里埃尔打进利雅得胜利队首球，而阿利舍尔·奥季洛夫在下半场为费尔干纳石油工人队缩小了差距。随后，客队一名球员被罚下场，该队还打进一粒乌龙球。这是利雅得胜利队在首场比赛以0:4负于艾因队后，在本届赛事中的首场胜利。

对机场的袭击

据沙特当局称，胡塞武装在周末期间对哈立德国王国际机场发动的袭击造成14人死亡。周六的袭击造成13人死亡，另有超过300人受伤；周日的后续袭击造成1人死亡、11人受伤。机场仍处于关闭状态。

沙特官员匿名告诉美联社，他们正在调查导弹和无人机如何能够突破该国的防空系统。在也门，经过四年相对平静后，战事再度爆发：与也门国际公认政府结盟的部队本月早些时候在沙特阿拉伯支持下，对胡塞武装发起攻势，文中称胡塞武装与伊朗有关联。

关注我们在