Republika Południowej Afryki potrzebuje około 41 mld randów, aby przezwyciężyć niedobory sal lekcyjnych, infrastruktury sanitarnej, dostaw energii elektrycznej i wody w szkołach. Ministerka edukacji podstawowej Siviwe Gwarube poinformowała o tym w odpowiedzi na pytanie parlamentarne, podaje TimesLIVE.

Niedobór sal lekcyjnych i podstawowych usług

Według danych Ministerstwa Edukacji Podstawowej 4305 szkół w kraju nie ma wystarczającej liczby sal lekcyjnych. Aby zlikwidować ten niedobór, należy utworzyć około 43 600 dodatkowych sal.

Odpowiedniego zaopatrzenia w wodę nie ma 773 szkół, a 303 placówki nie są zapewnione w wystarczające dostawy energii elektrycznej. Dane przytoczone przez ministerkę opierają się na informacjach z Systemu Zarządzania Obiektami Edukacyjnymi według stanu na 31 sierpnia 2026 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Problemy z sanitariatami

Kolejne 2287 szkół figuruje jako placówki niemające odpowiednich warunków sanitarnych. W 1802 szkołach znajdują się obiekty sanitarne, jednak liczba miejsc w toaletach dla uczniów nie spełnia ustalonych norm.

Gwarube ostrzegła, że tych wskaźników nie należy sumować, aby określić jedną liczbę dotkniętych szkół: jedna placówka oświatowa może jednocześnie mieć kilka problemów infrastrukturalnych. Ostateczny koszt prac w każdej szkole będzie, jak zaznaczyła, zależał od inspekcji obiektów, zakresu prac, wymogów projektowych, lokalizacji, wyników postępowań zakupowych i planów prowincjonalnych departamentów edukacji.

Czytaj nas na