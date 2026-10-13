Южно-Африканской Республике необходимо около 41 млрд рандов для преодоления дефицита классов, санитарной инфраструктуры, электроснабжения и воды в школах. Об этом министр базового образования Сививе Гварубе сообщила в ответе на парламентский запрос, передает TimesLIVE.

Дефицит классов и базовых услуг

По данным Министерства базового образования, 4305 школ в стране не имеют достаточного количества классных комнат. Для устранения этого дефицита необходимо создать примерно 43 600 дополнительных классов.

Надлежащего водоснабжения не имеют 773 школы, а 303 учреждения не обеспечены достаточным электроснабжением. Приведенные министром данные основаны на информации Системы управления образовательными объектами по состоянию на 31 августа 2026 года.

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Проблемы с санитарией

Еще 2287 школ зафиксированы как не имеющие надлежащих санитарных условий. В 1802 школах санитарные объекты имеются, однако количество туалетных мест для учеников не соответствует установленным нормам.

Гварубе предостерегла, что эти показатели не следует складывать, чтобы определить единое число затронутых школ: одно учебное заведение может одновременно иметь несколько инфраструктурных проблем. Окончательная стоимость работ для каждой школы, по ее словам, будет зависеть от проверки объектов, объема работ, проектных требований, расположения, результатов закупок и планов провинциальных департаментов образования.

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