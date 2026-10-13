W Brazylii senator Flávio Bolsonaro oświadczył, że zagłosuje za zniesieniem systemu 6×1, w którym pracownicy mają sześć kolejnych dni pracy i jeden dzień wolny. Głosowanie w Senacie nad poprawką konstytucyjną jest oczekiwane 14 października.

Zmiana stanowiska senatora

Bolsonaro powiedział dziennikarzom 13 października, że większość brazylijskich pracowników chce odejścia od takiego systemu. Poinformował o tym The Rio Times.

Wcześniej senator nazywał inicjatywę oportunistyczną i opowiadał się za tym, aby pracownicy i pracodawcy samodzielnie uzgadniali czas pracy. Jeszcze 6 października obiecywał zaproponować alternatywę dla tekstu rozpatrywanego przez Senat. Teraz Bolsonaro oświadczył, że jego obóz polityczny popiera wariant, który uważa za lepszy, jednak nie sprecyzował jego treści.

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Co przewiduje poprawka

Poprawka konstytucyjna ma znieść system 6×1 jako normę ustawową. Taki tryb pracy jest powszechny między innymi w handlu, usługach i produkcji. Obecnie konstytucja Brazylii ustala maksymalny wymiar zwykłego czasu pracy na 44 godziny tygodniowo i osiem godzin dziennie.

Do przyjęcia poprawki konstytucyjnej potrzebne jest poparcie co najmniej 49 z 81 senatorów w każdej z dwóch tur głosowania. Według publikacji przewodniczący Senatu Davi Alcolumbre zaplanował pierwszą turę na 14 października. Flávio Bolsonaro, który reprezentuje w Senacie stan Rio de Janeiro, również weźmie udział w głosowaniu.

Wypowiedź senatora padła przed drugą turą wyborów prezydenckich w Brazylii, wyznaczoną na 25 października, w której jest on rywalem urzędującego prezydenta Luiza Inácia Luli da Silvy.

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