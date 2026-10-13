В Бразилии сенатор Флавиу Болсонару заявил, что проголосует за отмену графика 6×1, при котором работники трудятся шесть дней подряд и имеют один выходной. Голосование в Сенате по конституционной поправке ожидается 14 октября.

Изменение позиции сенатора

Болсонару сказал журналистам 13 октября, что большинство бразильских работников хочет отказаться от такого графика. Об этом сообщает The Rio Times.

Ранее сенатор называл инициативу оппортунистической и выступал за то, чтобы работники и работодатели самостоятельно договаривались о рабочем времени. Еще 6 октября он обещал предложить альтернативу тексту, который рассматривает Сенат. Теперь Болсонару заявил, что его политический лагерь поддерживает вариант, который считает лучшим, однако не уточнил его содержание.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Что предусматривает поправка

Конституционная поправка должна отменить график 6×1 как законодательную норму. Такой режим работы распространен, в частности, в торговле, сфере услуг и производстве. В настоящее время Конституция Бразилии устанавливает максимальную норму обычного рабочего времени на уровне 44 часов в неделю и восьми часов в день.

Для принятия конституционной поправки необходима поддержка как минимум 49 из 81 сенатора в каждом из двух раундов голосования. По данным издания, председатель Сената Дави Алколумбре назначил первый раунд на 14 октября. Флавиу Болсонару, представляющий штат Рио-де-Жанейро в Сенате, также примет участие в голосовании.

Заявление сенатора прозвучало в преддверии второго тура президентских выборов в Бразилии, назначенного на 25 октября, где он является соперником действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Читай нас в