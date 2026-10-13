在巴西，参议员弗拉维奥·博索纳罗表示，他将投票支持废除6×1工作制，即劳动者连续工作六天、休息一天。参议院就该宪法修正案进行的投票预计将于10月14日举行。

参议员立场改变

博索纳罗10月13日对记者表示，大多数巴西劳动者希望取消这一工作制。据《The Rio Times》报道。

此前，这名参议员曾称该倡议具有投机性，并主张由劳动者和雇主自行协商工作时间。就在10月6日，他还承诺将为参议院正在审议的文本提出替代方案。如今，博索纳罗表示，他所属的政治阵营支持其认为更好的版本，但未说明其具体内容。

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修正案规定了什么

该宪法修正案将废除作为法律规范的6×1工作制。这种工作安排尤其常见于贸易、服务业和制造业。目前，巴西宪法规定，正常工作时间上限为每周44小时、每天8小时。

要通过该宪法修正案，须在两轮投票中的每一轮都获得81名参议员中至少49人的支持。据该媒体报道，参议院议长达维·阿尔科伦布雷已将第一轮投票安排在10月14日。代表里约热内卢州的参议员弗拉维奥·博索纳罗也将参加投票。

这名参议员的声明是在巴西总统选举第二轮投票前作出的。第二轮投票定于10月25日举行，届时他将与现任总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦竞争。

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