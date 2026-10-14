乌克兰人将因“北溪”案在汉堡受审——BBC News

周三，乌克兰人谢尔希·K.将在德国汉堡受审。德国检方指控他策划于2022年9月在波罗的海炸毁“北溪”天然气管道。他是此案中首名出庭受审的嫌疑人。谢尔希·K.否认相关指控，BBC News报道。

德国检方的说法

检方称，谢尔希·K.在2022年是乌克兰军队现役军官，并领导了一个由专业潜水员、船长和爆炸物专家组成的小组。调查人员认为，该小组计划摧毁管道，以剥夺俄罗斯联邦——侵略国——通过出售天然气获得的、用于资助战争的收入。

起诉材料称，涉嫌实施者是奉乌克兰国家机关命令行事。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基此前表示，乌克兰未参与爆炸事件。

德国调查人员将此案与游艇Andromeda联系起来，该游艇由一组深海潜水员在罗斯托克港租用。此后，从该船采集的样本中发现了水下爆炸物的痕迹。

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引渡及其他嫌疑人

谢尔希·K.在法院文件中被称为谢尔希·库兹涅佐夫。他于2025年8月根据欧洲逮捕令在意大利里米尼附近被拘留。在就引渡问题进行了数周法庭争议后，他于去年年底被移交给德国。

德国检方依据危害国际法罪行法典，将此案定性为战争罪——使用军事手段袭击民用设施。2025年1月，德国联邦法院裁定，该案属于德国属地管辖范围。法院指出，由于该案涉及破坏该国国内安全，检方必须采取行动。

另一名乌克兰公民弗拉基米尔·茹拉夫廖夫成功促使波兰拒绝将其引渡至德国。波兰法院于2025年10月将其释放，但他后来因涉嫌参与实施破坏行动所需的潜水活动而在克罗地亚被拘留。上个月，克罗地亚批准引渡他，但移交给德国的时间尚未明确。

2022年9月26日的爆炸损坏了丹麦博恩霍尔姆岛附近四条“北溪”天然气管道中的三条。当时，“北溪1号”已不再向德国供应天然气，而“北溪2号”从未投入运营。

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