Украинца будут судить в Гамбурге по делу Nord Stream — BBC News

В немецком Гамбурге в среду начнется суд над украинцем Сергеем К., которого прокуратура Германии обвиняет в планировании подрыва газопроводов Nord Stream в Балтийском море в сентябре 2022 года. Он является первым подозреваемым по этому делу, который предстанет перед судом. Сергей К. отрицает предъявленные обвинения, сообщает BBC News.

Версия немецких прокуроров

По данным прокуратуры, в 2022 году Сергей К. был действующим офицером украинской армии и руководил группой, в которую входили профессиональные водолазы, капитан судна и специалист по взрывчатым веществам. Следствие считает, что группа планировала уничтожить трубопроводы, чтобы лишить Российскую Федерацию — государство-агрессора — доходов от продажи газа, используемых для финансирования войны.

В материалах обвинения утверждается, что предполагаемые исполнители действовали по приказу украинских государственных органов. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не причастна к взрывам.

Немецкие следователи связали дело с яхтой Andromeda, которую группа глубоководных водолазов арендовала в порту Ростока. Позднее в образцах, взятых с судна, обнаружили следы подводных взрывчатых веществ.

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Экстрадиция и другие подозреваемые

Сергея К., названного в судебных документах Сергеем Кузнецовым, задержали в августе 2025 года недалеко от итальянского Римини по европейскому ордеру на арест. После нескольких недель судебных споров об экстрадиции его передали Германии в конце прошлого года.

Немецкая прокуратура квалифицирует дело по кодексу преступлений против международного права как военное преступление — нападение военными средствами на гражданские объекты. В январе 2025 года Федеральный суд Германии постановил, что дело относится к немецкой территориальной юрисдикции. Суд отметил, что прокуратура должна была действовать, поскольку дело касается подрыва внутренней безопасности страны.

Другой гражданин Украины, Владимир Журавлев, добился отказа Польши в его экстрадиции в Германию. Польский суд освободил его в октябре 2025 года, однако позднее его задержали в Хорватии по подозрению в участии в погружениях, необходимых для диверсии. В прошлом месяце Хорватия одобрила его экстрадицию, однако сроки передачи Германии не уточняются.

Взрывы 26 сентября 2022 года повредили три из четырех ниток газопроводов Nord Stream возле датского острова Борнхольм. В то время Nord Stream 1 уже не поставлял газ в Германию, а Nord Stream 2 так и не был введен в эксплуатацию.

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