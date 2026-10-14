У Гамбурзі судитимуть українця у справі Nord Stream — BBC News

У німецькому Гамбурзі в середу розпочнеться суд над українцем Сергієм К., якого прокуратура Німеччини обвинувачує в плануванні підриву газопроводів Nord Stream у Балтійському морі у вересні 2022 року. Це перший підозрюваний у цій справі, який постане перед судом. Сергій К. заперечує висунуті обвинувачення, повідомляє BBC News.

Версія німецьких прокурорів

За даними прокуратури, у 2022 році Сергій К. був чинним офіцером української армії та керував групою, до якої входили професійні водолази, капітан судна й фахівець із вибухівки. Слідство вважає, що група планувала знищити трубопроводи, аби позбавити Російську Федерацію — державу-агресора — доходів від продажу газу для фінансування війни.

У матеріалах обвинувачення стверджується, що ймовірні виконавці діяли за наказом українських державних органів. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна не причетна до вибухів.

Німецькі слідчі пов'язали справу з яхтою Andromeda, яку орендувала група глибоководних водолазів у порту Росток. Згодом у зразках, відібраних із судна, виявили сліди підводних вибухових речовин.

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Екстрадиція та інші підозрювані

Сергія К., якого у судових документах назвали Сергієм Кузнєцовим, затримали в серпні 2025 року поблизу італійського Ріміні за європейським ордером на арешт. Після кількох тижнів судових суперечок щодо екстрадиції його передали Німеччині наприкінці минулого року.

Німецька прокуратура кваліфікує справу за кодексом злочинів проти міжнародного права як воєнний злочин — напад військовими засобами на цивільні об'єкти. У січні 2025 року Федеральний суд Німеччини постановив, що справа належить до німецької територіальної юрисдикції. Суд зазначив, що прокуратура мала діяти, оскільки справа стосується підриву внутрішньої безпеки країни.

Інший громадянин України, Володимир Журавльов, домігся відмови Польщі у його екстрадиції до Німеччини. Польський суд у жовтні 2025 року звільнив його, проте згодом його затримали в Хорватії за підозрою в участі у зануреннях, необхідних для диверсії. Минулого місяця Хорватія схвалила його екстрадицію, однак терміни передання Німеччині не уточнюються.

Вибухи 26 вересня 2022 року пошкодили три з чотирьох ниток газопроводів Nord Stream поблизу данського острова Борнгольм. На той час Nord Stream 1 уже не постачав газ до Німеччини, а Nord Stream 2 так і не ввели в експлуатацію.

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