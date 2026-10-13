В Новом Южном Уэльсе и части штата Виктория в Австралии летучие лисицы массово голодают из-за дефицита пищи. Спасатели диких животных получают всё больше сообщений об истощённых взрослых особях и детёнышах. Большинство таких сообщений касается сероголовых летучих лисиц, сообщает The Guardian.

Животные ищут пищу возле домов

Сероголовые летучие лисицы имеют статус уязвимого вида в соответствии с федеральным природоохранным законодательством Австралии. Обычно они питаются цветами и нектаром местных деревьев, однако теперь сталкиваются с нехваткой пищи на значительной части Нового Южного Уэльса — от севера до южного побережья. В Виктории количество обращений также выросло, в частности в Ист-Гипсленде и Каслмейне.

Координатор по вопросам летучих мышей организации Fawna Рейчел Сметерст сообщила, что в центральной части северного побережья Нового Южного Уэльса служба ежедневно получает от 50 до 90 обращений. Это больше, чем общее количество вызовов по поводу летучих мышей за предыдущие девять месяцев.

По её словам, истощённые животные прилетают во дворы и едят плоды декоративных деревьев и пальм, в том числе незрелые плоды, упавшие на землю. Часть летучих лисиц не имеет сил вернуться к местам дневного пребывания, поэтому остаётся возле человеческих жилищ. Спасатели также находят мёртвых животных и преждевременно родившихся детёнышей.

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Самки теряют потомство

Организация Wires считает, что массовое голодание, вероятно, связано с утратой среды обитания, сухой зимой и слабым сезонным цветением эвкалиптов и других местных растений. Там отметили, что обезвоженные и недоедающие самки на последнем месяце беременности теряют детёнышей, поскольку у них недостаточно сил, чтобы выносить потомство или производить молоко.

Представитель департамента окружающей среды Нового Южного Уэльса заявил, что точную причину этого случая ещё не установили. По его словам, нехватка пищи может усиливаться из-за засухи и условий Эль-Ниньо. Департамент здравоохранения штата призвал не прикасаться к летучим лисицам: за последние две недели медики оценили состояние 43 человек, которых эти животные поцарапали или укусили.

Директор клиники Fly By Night Bat Clinic Тэмсин Хогарт призвала сообщать местным службам спасения диких животных о больных или мёртвых летучих лисицах. Это позволяет волонтёрам проверить, не остались ли детёныши без помощи, а также реабилитировать животных, которых ещё можно спасти.

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