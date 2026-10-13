尼日利亚参议院责成负责空军和航空事务的相关委员会，对总统机队和军用机队的飞机进行全面审计。议员们将评估这些航空器的技术状况和适航性。

据Premium Times Nigeria报道，议会上院还敦促尼日利亚联邦政府确保优先为飞机定期维护以及更换老旧军用航空设备提供资金。

坠机事故后的决定

该决定是在讨论参议员奥西塔·恩格武提出的一项动议后作出的，该动议涉及10月5日尼日利亚空军一架飞机在翁多州伊格博科达地区坠毁，造成军官和机组成员死亡。机上共有25人；未有关于幸存者的报道。

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恩格武表示，涉及军用飞机的反复坠机事故可能与维护不足、机队老化，以及运行安全规程和适航标准存在缺陷有关。他呼吁对事故原因进行透明而全面的调查。

预算审查与调查

参议员还提议查明为空军飞机维护拨付了多少资金，以及该资金是否充足。参议员亚当斯·奥希奥姆霍莱呼吁要求空军向议会相关委员会提交有关维护的预算提案。

参议院议长戈兹威尔·阿克帕比奥呼吁空军和尼日利亚安全调查局对坠机事故的直接和深层原因进行彻底、透明和全面的调查，并公布调查结果。他还指示参议院委员会前往飞机坠毁现场。事故发生后，尼日利亚总统博拉·蒂努布宣布为遇难者举行三天全国哀悼。

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