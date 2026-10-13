Сенат Нигерии поручил профильным комитетам по вопросам ВВС и авиации провести комплексный аудит самолётов президентского и военного авиапарков. Парламентарии должны оценить техническое состояние и лётную годность воздушных судов.

Как сообщает Premium Times Nigeria, верхняя палата парламента также призвала федеральное правительство Нигерии обеспечить приоритетное финансирование регулярного технического обслуживания самолётов и замены устаревшей военной авиационной техники.

Решение после катастрофы

Решение приняли после обсуждения предложения сенатора Оситы Нгву, посвящённого гибели офицеров и членов экипажа в результате падения самолёта Военно-воздушных сил Нигерии 5 октября в районе Игбокоды в штате Ондо. На борту самолёта находились 25 человек; о выживших не сообщалось.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Нгву заявил, что повторяющиеся авиакатастрофы с участием военных самолётов могут быть связаны с недостаточным техническим обслуживанием, устаревшим парком, а также недостатками в протоколах эксплуатационной безопасности и стандартах лётной годности. Он призвал провести прозрачное и всестороннее расследование причин аварии.

Проверка бюджетов и расследование

Сенаторы также предложили выяснить, сколько средств выделяется на обслуживание самолётов ВВС и является ли это финансирование достаточным. Сенатор Адамс Ошиомхоле призвал обязать ВВС представлять бюджетные предложения по техническому обслуживанию профильным комитетам парламента.

Председатель Сената Годсвилл Акпабио призвал ВВС и Нигерийское бюро расследования безопасности провести тщательное, прозрачное и комплексное расследование непосредственных и глубинных причин катастрофы и обнародовать его результаты. Он также поручил комитетам Сената посетить место падения самолёта. После катастрофы президент Нигерии Бола Тинубу объявил трёхдневный национальный траур по погибшим.

Читай нас в