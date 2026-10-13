Сенат Нігерії доручив аудит президентських і військових літаків — Premium Times Nigeria

Сенат Нігерії доручив профільним комітетам з питань ВПС та авіації провести комплексний аудит літаків президентського і військового авіапарків. Парламентарі мають оцінити технічний стан та льотну придатність повітряних суден.

Як повідомляє Premium Times Nigeria, верхня палата парламенту також закликала федеральний уряд Нігерії забезпечити пріоритетне фінансування регулярного технічного обслуговування літаків і заміни застарілої військової авіатехніки.

Рішення після катастрофи

Рішення ухвалили після обговорення пропозиції сенатора Осіти Нґву, присвяченої загибелі офіцерів та членів екіпажу внаслідок падіння літака Військово-повітряних сил Нігерії 5 жовтня в районі Іґбокоди у штаті Ондо. На борту літака перебували 25 осіб; про тих, хто вижив, не повідомляли.

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Нґву заявив, що повторні авіакатастрофи за участю військових літаків можуть бути пов’язані з недостатнім технічним обслуговуванням, застарілим парком, а також недоліками в протоколах експлуатаційної безпеки та стандартах льотної придатності. Він закликав провести прозоре і всебічне розслідування причин аварії.

Перевірка бюджетів і розслідування

Сенатори також запропонували з’ясувати, скільки коштів виділяють на обслуговування літаків ВПС і чи є це фінансування достатнім. Сенатор Адамс Ошіомголе закликав зобов’язати ВПС подати бюджетні пропозиції щодо технічного обслуговування до профільних комітетів парламенту.

Президент Сенату Ґодсвілл Акпабіо закликав ВПС та Нігерійське бюро розслідування безпеки провести ретельне, прозоре і комплексне розслідування безпосередніх та глибинних причин катастрофи й оприлюднити його результати. Він також доручив сенатським комітетам відвідати місце падіння літака. Після катастрофи президент Нігерії Бола Тінубу оголосив триденну національну жалобу за загиблими.

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