Senat Nigerii polecił właściwym komisjom ds. sił powietrznych i lotnictwa przeprowadzenie kompleksowego audytu samolotów należących do prezydenckiej i wojskowej floty lotniczej. Parlamentarzyści mają ocenić stan techniczny i zdatność statków powietrznych do lotu.

Jak podaje Premium Times Nigeria, izba wyższa parlamentu wezwała również rząd federalny Nigerii do zapewnienia priorytetowego finansowania regularnej obsługi technicznej samolotów oraz wymiany przestarzałego wojskowego sprzętu lotniczego.

Decyzja po katastrofie

Decyzję podjęto po dyskusji nad wnioskiem senatora Osity Ngwu, poświęconym śmierci oficerów i członków załogi w wyniku katastrofy samolotu Nigeryjskich Sił Powietrznych 5 października w rejonie Igbokody w stanie Ondo. Na pokładzie znajdowało się 25 osób; nie informowano o ocalałych.

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Ngwu stwierdził, że powtarzające się katastrofy z udziałem samolotów wojskowych mogą być związane z niewystarczającą obsługą techniczną, starzejącą się flotą, a także niedociągnięciami w protokołach bezpieczeństwa operacyjnego i normach zdatności do lotu. Wezwał do przeprowadzenia przejrzystego i wszechstronnego dochodzenia w sprawie przyczyn katastrofy.

Kontrola budżetów i dochodzenie

Senatorowie zaproponowali również ustalenie, ile środków przeznacza się na obsługę techniczną samolotów Sił Powietrznych i czy finansowanie to jest wystarczające. Senator Adams Oshiomhole wezwał do zobowiązania Sił Powietrznych do przedstawiania właściwym komisjom parlamentarnym propozycji budżetowych dotyczących obsługi technicznej.

Przewodniczący Senatu Godswill Akpabio wezwał Siły Powietrzne i Nigeryjskie Biuro Dochodzeń Bezpieczeństwa do przeprowadzenia dokładnego, przejrzystego i kompleksowego dochodzenia w sprawie bezpośrednich i głębszych przyczyn katastrofy oraz opublikowania jego wyników. Polecił także komisjom Senatu odwiedzić miejsce katastrofy. Po katastrofie prezydent Nigerii Bola Tinubu ogłosił trzydniową żałobę narodową po poległych.

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