W Wielkiej Brytanii regulator mediów Ofcom oświadczył, że nadal ma obawy dotyczące działań platformy X przeciwko nielegalnym treściom związanym z nienawiścią i terroryzmem. Regulator ocenia, czy firma wypełniła swoje prawne obowiązki ochrony osób w kraju przed nielegalnymi treściami, informuje Channel NewsAsia.

Reakcja na nielegalne treści

W pierwszym kwartalnym raporcie dla Ofcom firma X podała, że wywiązała się z zobowiązań do sprawdzania w uzgodnionych terminach podejrzewanych nielegalnych treści zawierających przejawy nienawiści lub związanych z terroryzmem. Zgodnie z raportem czas reakcji poprawił się w porównaniu z materiałami, które regulator analizował wcześniej w tym roku.

Jednocześnie Ofcom poinformował o utrzymujących się wątpliwościach co do skuteczności działań X w zakresie usuwania takich treści. Regulator otrzymał również mieszane opinie na temat współpracy firmy z zewnętrznymi ekspertami. X nie udzieliła natychmiastowego komentarza w odpowiedzi na zapytanie Reutersa.

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Ograniczenia dla Groka

Ofcom poinformował również, że SpaceXAI, wcześniej znana jako xAI, wprowadziła dodatkowe ograniczenia dla odrębnej usługi chatbota Grok. W szczególności użytkownikom z Wielkiej Brytanii ograniczono możliwość oglądania, tworzenia i udostępniania treści pornograficznych, a chatbotom towarzyszącym, w tym Ani, zakazano prowadzenia seksualnie jednoznacznych rozmów.

Regulator wszczął dochodzenie w styczniu po doniesieniach o wykorzystywaniu Groka do tworzenia i rozpowszechniania seksualizowanych obrazów, które mogły stanowić nielegalne treści. Reuters ustalił wcześniej, że chatbot generował takie obrazy osób nawet po tym, jak użytkownicy wskazali, że przedstawione osoby nie wyraziły na to zgody.

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