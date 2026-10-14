В Великобритании медиарегулятор Ofcom заявил, что сохраняет обеспокоенность относительно противодействия платформы X незаконному контенту, связанному с ненавистью и терроризмом. Регулятор оценивает, выполнила ли компания свои юридические обязательства по защите людей в стране от незаконного контента, сообщает Channel NewsAsia.

Реакция на незаконный контент

В первом квартальном отчёте для Ofcom компания X сообщила, что выполнила обязательства по проверке в согласованные сроки предполагаемого незаконного контента, содержащего проявления ненависти или связанного с терроризмом. Согласно отчёту, время реагирования улучшилось по сравнению с материалами, которые регулятор рассматривал ранее в этом году.

В то же время Ofcom сообщил о сохраняющихся сомнениях в эффективности действий X по удалению такого контента. Регулятор также получил неоднозначные отзывы о взаимодействии компании со сторонними экспертами. X не предоставила немедленный комментарий в ответ на запрос Reuters.

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Ограничения для Grok

Ofcom также заявил, что SpaceXAI, ранее известная как xAI, ввела дополнительные ограничения для отдельного сервиса чат-бота Grok. В частности, пользователям из Великобритании ограничили возможность просматривать, создавать и распространять порнографический контент, а чат-ботам-компаньонам, включая Ani, запретили вести сексуально откровенные разговоры.

Регулятор открыл расследование в январе после сообщений об использовании Grok для создания и распространения сексуализированных изображений, которые могли представлять собой незаконный контент. Reuters ранее установило, что чат-бот генерировал такие изображения людей даже после указаний пользователей о том, что изображённые лица не давали на это согласия.

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