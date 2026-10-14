Ofcom调查X是否遵守网络安全法律——Channel NewsAsia

英国媒体监管机构Ofcom表示，仍对平台X应对与仇恨和恐怖主义有关的非法内容的措施感到担忧。该监管机构正在评估该公司是否履行了保护英国境内人员免受非法内容侵害的法定义务，据Channel NewsAsia报道。

对非法内容的应对

X在提交给Ofcom的首份季度报告中表示，公司已履行承诺，在商定时限内审查含有仇恨表现或与恐怖主义有关的疑似非法内容。报告称，与监管机构今年早些时候审查的材料相比，响应时间有所改善。

与此同时，Ofcom表示，仍对X删除此类内容的行动成效存有疑虑。监管机构还收到关于该公司与第三方专家互动情况的不同反馈。X没有立即回应路透社的置评请求。

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对Grok的限制

Ofcom还表示，此前名为xAI的SpaceXAI已针对独立的Grok聊天机器人服务实施额外限制。具体而言，英国用户被限制查看、创建和传播色情内容，而包括Ani在内的陪伴型聊天机器人被禁止进行露骨的性对话。

在有报道称Grok被用于创建和传播可能构成非法内容的性化图像后，监管机构于1月启动调查。路透社此前发现，即使用户表示图中人物未对此表示同意，该聊天机器人仍会生成此类人物图像。

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