Ofcom перевіряє X щодо законів про онлайн-безпеку — Channel NewsAsia

У Великій Британії медіарегулятор Ofcom заявив, що зберігає занепокоєння щодо протидії платформою X незаконному контенту, пов’язаному з ненавистю та тероризмом. Регулятор оцінює, чи виконала компанія свої юридичні обов’язки із захисту людей у країні від незаконного контенту, повідомляє Channel NewsAsia.

Реакція на незаконний контент

У першому квартальному звіті для Ofcom компанія X повідомила, що виконала зобов’язання перевіряти підозрюваний незаконний контент, який містить прояви ненависті або пов’язаний із тероризмом, у погоджені строки. Час реагування, за даними звіту, поліпшився порівняно з матеріалами, які регулятор розглядав раніше цього року.

Водночас Ofcom повідомив про постійні сумніви щодо ефективності дій X із видалення такого контенту. Регулятор також отримав неоднозначні відгуки про взаємодію компанії зі сторонніми експертами. X не надала негайного коментаря на запит агентства Reuters.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Обмеження для Grok

Ofcom також заявив, що SpaceXAI, раніше відома як xAI, запровадила додаткові обмеження для окремого сервісу чатбота Grok. Зокрема, користувачам із Великої Британії обмежили можливість переглядати, створювати та поширювати порнографічний контент, а чатботам-компаньйонам, зокрема Ani, заборонили вести сексуально відверті розмови.

Регулятор відкрив розслідування у січні після повідомлень про використання Grok для створення й поширення сексуалізованих зображень, які могли становити незаконний контент. Reuters раніше встановило, що чатбот генерував такі зображення людей навіть після вказівки користувачів, що зображені особи не давали на це згоди.

Читай нас у