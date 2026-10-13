爱尔兰警方已就沃特福德伯奇伍德地区一所房屋的纵火案展开谋杀调查。一名男子、一名女子及其两名子女死亡，另有两名儿童在医院接受治疗，情况危急，《独立报》报道。

紧急服务部门于2026年10月13日星期二凌晨5时后不久接到前往该房屋的呼叫。沃特福德消防部门表示，其于5时13分接到报警。来自附近消防站的队伍抵达现场后，发现这栋两层住宅发生猛烈火灾。救援人员从建筑物内救出数名伤者，火灾扑灭后，现场移交警方。

警方调查

沃特福德加尔达警局已设立调查指挥部。该案已安排一名高级调查官和家庭联络官参与。爱尔兰司法部长吉姆·奥卡拉汉表示，国家刑事调查局正在为调查提供支持。

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加尔达呼吁公众提供有关这起纵火案及四人死亡的信息。警方还请求在10月13日凌晨曾出现在伯奇伍德地区伯奇大道附近的人与其联系。

当局和社区的反应

爱尔兰总理米歇尔·马丁称局势“非常令人不安”，并呼吁不要妨碍紧急服务部门和警方开展工作。吉姆·奥卡拉汉谴责这起袭击，并表示文明社会没有此类行为的容身之地。

沃特福德市长利亚姆·布拉齐尔和沃特福德都会区市长洛拉·奥沙利文向遇难者家属和亲友表示慰问。市和郡议会已在圣约翰公园的巴特勒社区中心设立支援点，为受火灾影响的人们提供帮助。

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