Irlandzka policja wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa w związku z podpaleniem domu w rejonie Birchwood w Waterford. Zginęli mężczyzna, kobieta i dwoje ich dzieci, a dwoje innych dzieci przebywa w szpitalu w stanie krytycznym, informuje The Independent.

Służby ratunkowe zostały wezwane do domu krótko po godzinie 5:00 we wtorek, 13 października 2026 roku. Straż pożarna w Waterford podała, że otrzymała zgłoszenie o 5:13. Na miejsce przybyły zastępy z pobliskich jednostek i stwierdziły rozwinięty pożar w dwupiętrowym domu. Ratownicy wynieśli z budynku kilka poszkodowanych osób, a po ugaszeniu pożaru miejsce przekazano policji.

Śledztwo policji

W komisariacie Gardy w Waterford utworzono sztab śledczy. Do sprawy wyznaczono starszego oficera śledczego oraz oficerów łącznikowych ds. kontaktu z rodzinami. Minister sprawiedliwości Irlandii Jim O’Callaghan oświadczył, że śledztwo wspiera Krajowe Biuro Dochodzeń Kryminalnych.

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Garda zaapelowała o przekazywanie informacji na temat podpalenia i śmierci czterech osób. Policja prosi również o zgłoszenie się osoby, które przebywały w pobliżu Birch Avenue w rejonie Birchwood we wczesnych godzinach 13 października.

Reakcja władz i społeczności

Premier Irlandii Micheál Martin nazwał sytuację bardzo niepokojącą i zaapelował, aby nie utrudniać służbom ratunkowym i policji pracy. Jim O’Callaghan potępił atak i oświadczył, że nie ma dla niego miejsca w cywilizowanym społeczeństwie.

Burmistrz Waterford Liam Brazil oraz burmistrzyni metropolitalnego okręgu Waterford Lola O’Sullivan wyrazili współczucie rodzinie i bliskim zabitych. Rada miasta i hrabstwa otworzyła w Butler Community Centre w St John’s Park punkt wsparcia dla osób dotkniętych pożarem.

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