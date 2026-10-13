Ирландская полиция начала расследование убийства в связи с поджогом дома в районе Берчвуд города Уотерфорд. Погибли мужчина, женщина и двое их детей, еще двое детей находятся в больнице в критическом состоянии, сообщает The Independent.

Экстренные службы вызвали к дому вскоре после 5:00 во вторник, 13 октября 2026 года. Пожарная служба Уотерфорда сообщила, что получила вызов в 5:13. На место прибыли подразделения с близлежащих станций и обнаружили развитый пожар в двухэтажном доме. Спасатели вынесли из здания нескольких пострадавших, после тушения пожара место передали полиции.

Расследование полиции

В отделении Гарды в Уотерфорде создали штаб расследования. К делу привлекли старшего следователя и офицеров по связям с семьями. Министр юстиции Ирландии Джим О’Каллаган заявил, что расследование поддерживает Национальное бюро уголовных расследований.

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Гарда призвала предоставить информацию о поджоге и гибели четырех человек. Полиция также просит откликнуться тех, кто находился вблизи Берч-авеню в районе Берчвуд в первые часы 13 октября.

Реакция властей и сообщества

Премьер-министр Ирландии Микел Мартин назвал ситуацию очень тревожной и призвал не мешать экстренным службам и полиции работать. Джим О’Каллаган осудил нападение и заявил, что ему нет места в цивилизованном обществе.

Мэр Уотерфорда Лиам Бразил и мэр столичного округа Уотерфорд Лола О’Салливан выразили соболезнования семье и близким погибших. Городской и окружной совет открыл в общественном центре Батлер в Сент-Джонс-Парке пункт поддержки для людей, которых затронул пожар.

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