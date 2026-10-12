В Японии Ассоциация репетиторских школ Японии создала систему сертификации для учреждений дополнительного образования, внедряющих меры против сексуального насилия над детьми. Как сообщает The Japan Times, заявки на сертификацию можно будет подавать с 16 ноября.

Условия получения сертификата

Для получения сертификата репетиторские школы должны соответствовать нескольким критериям. В частности, необходимо установить как минимум одну камеру наблюдения в каждом классе, проводить обучение сотрудников, создать консультационный пункт и утвердить правила рассмотрения случаев сексуального насилия.

Учреждения, прошедшие сертификацию, получат специальный знак. Его можно будет размещать в классах и других помещениях, а также на сайтах школ. Сертификат необходимо будет продлевать раз в два года.

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Подготовка к новой системе проверок

Инициативу запустили в преддверии введения 25 декабря японского аналога британской службы Disclosure and Barring Service. Новая система будет обязывать учреждения, в частности школы и лицензированные детские сады, проверять сведения о сексуальных преступлениях учителей и других сотрудников, работа которых предполагает контакты с детьми.

Репетиторские школы и спортивные клубы смогут присоединяться к этой системе добровольно, в то время как учреждения, в которых работают один или два преподавателя, будут от нее освобождены. В Ассоциацию репетиторских школ Японии входят около 400 учреждений, однако ее сертификация будет доступна для всех таких школ. Представитель ассоциации заявил, что инициатива должна помочь им подготовиться к программе проверок.

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