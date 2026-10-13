W Islamabadzie w Pakistanie partia PTI zwróciła się do przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Ayaza Sadiqa o wydanie nakazów doprowadzenia dziewięciu członków izby, których partia określa jako zatrzymanych, aby mogli uczestniczyć w jej 30. sesji. Poinformował o tym Dawn.

Wniosek PTI

Główny organizator parlamentarny PTI Amir Dogar stwierdził w liście do Sadiqa, że dziewięciu deputowanych przebywa obecnie w areszcie. We wniosku wymieniono Hadżiego Imtiaza Ahmada Chaudhry’ego, Muhammada Jamala Ahsana Khana, Miana Ghausa Muhammada, Sanaullaha Khana Mastikhela, Dawara Khana Kundiego, Junaida Akbara, Amjada Alego Khana, Fazala Muhammada Khana i Adila Khana Bazaia.

PTI prosi o wydanie nakazów doprowadzenia zgodnie z regułą 108 Regulaminu postępowania i prowadzenia spraw w Zgromadzeniu Narodowym z 2007 roku. W liście wskazano, że takie nakazy powinny być wydawane wszystkim zatrzymanym deputowanym niezależnie od ich przynależności politycznej, aby ich okręgi wyborcze były reprezentowane podczas posiedzeń izby.

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Posiedzenia parlamentarne

Prezydent Asif Ali Zardari zwołał posiedzenia Zgromadzenia Narodowego i Senatu po tym, jak w weekend uzgodnił to z premierem Shehbazem Sharifem podczas spotkania poświęconego sytuacji politycznej i bezpieczeństwa w kraju.

Posiedzenia odbywają się po wprowadzeniu rządów gubernatorskich w prowincji Chajber Pasztunchwa oraz stanu nadzwyczajnego w 12 jej okręgach. Władze centralne wyjaśniły te kroki tym, że rząd prowincji kierowany przez PTI, według ich wersji, celowo wycofał się z walki z terroryzmem.

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