В Исламабаде, Пакистан, партия ПТИ обратилась к спикеру Национальной ассамблеи Аязу Садику с просьбой выдать распоряжения о доставлении девяти членов палаты, которых партия называет задержанными, для участия в ее 30-й сессии. Об этом сообщает Dawn.

Обращение ПТИ

Главный парламентский организатор ПТИ Амир Догар заявил в письме Садику, что девять депутатов в настоящее время находятся под стражей. В обращении указаны Хаджи Имтиаз Ахмад Чоудри, Мухаммад Джамал Ахсан Хан, Миан Гоус Мухаммад, Санаулла Хан Мастикхель, Давар Хан Кунди, Джунаид Акбар, Амджад Али Хан, Фазал Мухаммад Хан и Адил Хан Базаи.

ПТИ просит выдать распоряжения о доставлении в соответствии с правилом 108 Правил процедуры и ведения дел в Национальной ассамблее 2007 года. В письме отмечается, что такие распоряжения должны выдаваться всем задержанным депутатам независимо от их политической принадлежности, чтобы их избирательные округа были представлены во время заседаний палаты.

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Парламентские заседания

Президент Асиф Али Зардари созвал заседания Национальной ассамблеи и Сената после того, как на выходных согласовал это с премьер-министром Шехбазом Шарифом во время встречи по поводу политической ситуации и ситуации с безопасностью в стране.

Заседания проходят после введения губернаторского правления в провинции Хайбер-Пахтунхва и чрезвычайного положения в 12 ее районах. Центральные власти объяснили эти шаги тем, что правительство провинции, возглавляемое ПТИ, по их версии, намеренно устранилось от борьбы с терроризмом.

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