PTI要求为巴基斯坦九名议员签发出庭令——Dawn

在巴基斯坦伊斯兰堡，PTI党要求国民议会议长阿亚兹·萨迪克为该党所称被拘留的九名议员签发出庭令，以便他们参加国民议会第30次会议。据《黎明报》报道。

PTI的请求

PTI首席议会组织人阿米尔·多加尔在致萨迪克的信中表示，这九名议员目前被拘押。请求中提及哈吉·伊姆蒂亚兹·艾哈迈德·乔杜里、穆罕默德·贾马尔·阿赫桑·汗、米安·高斯·穆罕默德、萨瑙拉·汗·马斯蒂赫尔、达瓦尔·汗·昆迪、朱奈德·阿克巴尔、阿姆贾德·阿里·汗、法扎尔·穆罕默德·汗和阿迪尔·汗·巴扎伊。

PTI要求根据2007年《国民议会程序和议事规则》第108条签发出庭令。信中指出，无论政治归属如何，所有被拘留的议员都应获得此类命令，以便他们的选区在议会开会期间得到代表。

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议会会议

总统阿西夫·阿里·扎尔达里在周末与总理夏巴兹·谢里夫就该国政治和安全局势举行会谈并达成一致后，召集了国民议会和参议院会议。

这些会议在开伯尔-普什图省实施省长管治并在该省12个地区宣布紧急状态后举行。中央政府解释称，PTI领导的省政府依其说法故意退出了反恐斗争，因此采取了这些措施。

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