13 października rząd Łotwy podjął decyzję o utworzeniu w kraju zakładu produkującego miny przeciwpancerne. Oczekuje się, że fabryka rozpocznie działalność w 2028 roku, informuje LSM English.

Potrzeby armii i eksport

Łotewski rząd oświadczył, że projekt ma zapewnić pełny cykl produkcji i dostaw na potrzeby Narodowych Sił Zbrojnych. Znaczną część produktów planuje się również kierować na eksport.

Zgodnie z planem zakład będzie mógł dostarczać komponenty materiałów wybuchowych. Rząd liczy, że uruchomienie produkcji zwiększy odporność łańcuchów dostaw, zapewni dostęp do dostawców kluczowych surowców i sprzętu oraz wesprze łotewski przemysł.

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Współpraca z niemiecką firmą

Minister obrony Łotwy Raivis Melnis oświadczył, że zakład ma wzmocnić zdolności obronne państwa oraz jego krajowy potencjał produkcyjny. Jak zaznaczył, umożliwi to zapewnienie terminowych i niezawodnych dostaw dla sił zbrojnych oraz zmniejszenie zależności od zewnętrznych dostawców.

Decyzja rządu była kolejnym krokiem po podpisaniu w lutym memorandum o porozumieniu z niemiecką firmą Dynamit Nobel Defence. Członkini zarządu Państwowej Korporacji Obrony Ingrida Kirse poinformowała, że w tym roku planowane jest zawarcie z firmą umowy o utworzeniu produkcji, która będzie przewidywać transfer technologii i wiedzy.

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