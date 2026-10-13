13 октября правительство Латвии приняло решение создать в стране предприятие по производству противотанковых мин. Ожидается, что завод начнет работу в 2028 году, сообщает LSM English.

Потребности армии и экспорт

В правительстве Латвии заявили, что проект должен обеспечить полный цикл производства и поставок для нужд Национальных вооруженных сил. Значительную часть продукции также планируют направлять на экспорт.

Согласно плану, предприятие сможет поставлять компоненты взрывчатых веществ. Правительство рассчитывает, что запуск производства укрепит устойчивость цепочек поставок, обеспечит доступ к поставщикам критически важного сырья и оборудования, а также поддержит латвийскую промышленность.

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Сотрудничество с немецкой компанией

Министр обороны Латвии Райвис Мелнис заявил, что завод должен укрепить оборонные возможности государства и его национальный производственный потенциал. По его словам, это позволит обеспечивать своевременные и надежные поставки для вооруженных сил и снизить зависимость от внешних поставщиков.

Решение правительства стало следующим шагом после подписания в феврале меморандума о взаимопонимании с немецкой компанией Dynamit Nobel Defence. Член правления Государственной оборонной корпорации Ингрида Кирсе сообщила, что в этом году планируют заключить с компанией соглашение о создании производства, предусматривающее передачу технологий и знаний.

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