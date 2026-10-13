В сентябре темпы снижения добычи нефти в России замедлились на фоне роста экспорта сырья. В то же время нефтеперерабатывающая отрасль страны продолжала испытывать давление из-за украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

В сентябре Россия добывала в среднем 8,643 млн баррелей нефти в сутки, говорится в отчете. Это на 38 тыс. баррелей в сутки меньше пересмотренного среднего показателя августа. В августе добыча, в свою очередь, была на 174 тыс. баррелей в сутки ниже, чем в июле.

Нефтяная отрасль России испытывает значительное давление: производители вынуждены направлять большие объемы сырья на экспорт, поскольку украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к сокращению или остановке работы ряда предприятий. Киев наносит удары по этим объектам, пытаясь ограничить способность Кремля финансировать войну против Украины.

В сентябре интенсивность атак на российские НПЗ снизилась до самого низкого уровня за три месяца. Однако удары по-прежнему опережали темпы ремонтных работ, что препятствовало существенному восстановлению мощностей. В результате средние объемы нефтепереработки составили менее 4 млн баррелей в сутки — значительно ниже сезонного уровня в 5,4–5,5 млн баррелей в сутки, который фиксировался до начала украинской кампании атак.

По оценкам Rystad Energy, если Украина сохранит нынешнюю интенсивность атак, суточные объемы переработки нефти в России будут оставаться стабильными на уровне 3,5–4 млн баррелей.

В сентябре добыча российской нефти была на 1,306 млн баррелей в сутки ниже квоты, установленной для страны на этот месяц в рамках соглашения ОПЕК+.

На фоне боевых действий на Ближнем Востоке и ограниченных поставок из Персидского залива Россия увеличивает экспорт нефти. По данным Bloomberg, основанным на отслеживании движения танкеров, за четыре недели до 4 октября среднесуточные поставки российской нефти за рубеж выросли до 3,76 млн баррелей. Это самый высокий показатель с начала августа.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет ОПЕК.

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