В Польше в жилище 66-летнего мужчины, задержанного после сообщений о возможном нападении на премьер-министра Дональда Туска и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша, нашли самодельные взрывчатые материалы. Об этом после допроса задержанного сообщил представитель Окружной прокуратуры в Варшаве Пётр Антони Скиба, пишет Interia. Мужчине предъявили девять обвинений.

Задержание в Нижней Силезии

В воскресенье Служба охраны государства Польши получила информацию о возможной попытке нападения на премьер-министра и вице-премьера. В тот же день во второй половине дня службы задержали 66-летнего мужчину в Нижнесилезском воеводстве.

В понедельник около 13:30 задержанного доставили в Столичное управление полиции. По словам Скибы, вокруг мужчины собралась большая группа людей разного возраста и пола.

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Действия польских служб

Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский заявил, что человек, сообщивший службам об угрозе, предоставил точные данные о лице, которое якобы могло совершить нападение. По его словам, этот человек происходит из радикальных групп и поддерживал радикальные контакты с разными людьми через интернет.

После поступления сообщения в Антитеррористическом центре Агентства внутренней безопасности состоялась встреча с участием полиции, Службы охраны государства и Агентства внутренней безопасности.

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