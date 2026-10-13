W Polsce w mieszkaniu 66-letniego mężczyzny, zatrzymanego po doniesieniach o możliwym ataku na premiera Donalda Tuska i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, znaleziono improwizowane materiały wybuchowe. Poinformował o tym po przesłuchaniu zatrzymanego rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba, pisze Interia. Mężczyźnie postawiono dziewięć zarzutów.

Zatrzymanie na Dolnym Śląsku

W niedzielę Służba Ochrony Państwa otrzymała informacje o możliwej próbie ataku na premiera i wicepremiera. Tego samego dnia po południu służby zatrzymały 66-letniego mężczyznę w województwie dolnośląskim.

W poniedziałek około godziny 13:30 zatrzymany został doprowadzony do Komendy Stołecznej Policji. Według Skiby wokół mężczyzny zgromadziła się duża grupa osób w różnym wieku i różnej płci.

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Działania polskich służb

Minister spraw wewnętrznych i administracji Polski Marcin Kierwiński oświadczył, że osoba, która poinformowała służby o zagrożeniu, przekazała dokładne dane dotyczące osoby, która rzekomo mogła dokonać ataku. Według niego osoba ta wywodzi się z radykalnych grup i utrzymywała radykalne kontakty z różnymi ludźmi przez internet.

Po otrzymaniu zgłoszenia w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się spotkanie z udziałem policji, Służby Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

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