Armia USA nakazała utworzenie U.S. Future and Autonomous Systems Command (FASCOM). Odpowiednie memorandum 1 października podpisał pełniący obowiązki sekretarza armii Adam Telle, informuje Defense News.

Dokument poleca zastępcy szefa sztabu armii utworzenie FASCOM. Nie podano jeszcze, kto stanie na czele dowództwa, gdzie będzie ono stacjonować ani kiedy rozpocznie działalność. Według rzecznika armii, płk. Marty'ego Minersa, szczegóły dotyczące struktury, kierownictwa i misji zostaną ogłoszone później.

Zakupy systemów autonomicznych

Memorandum przewiduje również utworzenie nowego biura Portfolio Acquisition Executive for Autonomy. Będzie ono miało wyłączne uprawnienia do zakupu priorytetowych systemów autonomicznych dla armii. Obszar ten uzupełni sześć istniejących struktur portfelowych, za pośrednictwem których armia USA w ubiegłym roku zreorganizowała zakupy uzbrojenia.

Nie później niż w roku fiskalnym 2028 armia ma nadać priorytet zakupom i dostawom systemów autonomicznych dla artylerii, pocisków i uzbrojenia rakietowego, pojazdów bojowych, zaopatrzenia transportem wodnym oraz systemów inżynieryjnych do usuwania przeszkód, w tym pól minowych.

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Lista obejmuje również systemy rozpoznania, obserwacji i wskazywania celów, a także drony i roboty, które będą działać wraz z załogowymi pojazdami naziemnymi i statkami powietrznymi. Organ armii odpowiedzialny za zarządzanie siłami otrzymał polecenie szybkiego określenia sposobu integracji systemów autonomicznych z jednostkami lotniczymi, pancernymi, artyleryjskimi, logistycznymi, inżynieryjnymi i szkoleniowymi.

Urzędnik odpowiedzialny za politykę kadrową ma dodać do odpowiednich jednostek stanowiska specjalistów ds. dronów i robotyki. Takie specjalności już istnieją: specjalista ds. taktycznych bezzałogowych systemów powietrznych dla personelu szeregowego oraz technik robotyki dla warrant officers.

Dowództwo autonomicznej wojny

Decyzję armii USA podjęto po wystąpieniu sekretarza obrony Pete'a Hegsetha 30 września. Wówczas ogłosił on zamiar utworzenia odrębnego czterogwiazdkowego Autonomous Warfare Command (AutoWarCom), które będzie miało uprawnienia podobne do uprawnień odrębnego rodzaju sił zbrojnych, aby zwiększać autonomiczne i robotyczne zdolności we wszystkich amerykańskich siłach zbrojnych.

Memorandum Pentagonu w ramach projektu Agincourt przewiduje, że AutoWarCom stanie się funkcjonalnym dowództwem bojowym z własnym personelem, budżetem i prawem do zakupu sprzętu. Przyznanie takich uprawnień wymaga aktu Kongresu USA; jako docelową datę utworzenia dowództwa wyznaczono 1 października 2027 roku. Memorandum armii nie precyzuje, jak FASCOM będzie współdziałać z AutoWarCom.

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