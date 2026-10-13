Армія США наказала створити командування автономних систем — Defense News

Армія США наказала створити Командування майбутніх і автономних систем США — FASCOM. Відповідний меморандум 1 жовтня підписав виконувач обов’язків міністра армії Адам Телле, повідомляє Defense News.

Документ доручає заступнику начальника штабу армії сформувати FASCOM. Хто очолить командування, де воно базуватиметься та коли почне роботу, поки не повідомляли. За словами представника армії полковника Марті Майнерса, деталі щодо структури, керівництва та місії оголосять пізніше.

Закупівлі автономних систем

Меморандум також передбачає створення нового офісу Portfolio Acquisition Executive for Autonomy. Він матиме єдині повноваження щодо закупівлі пріоритетних автономних систем для армії. Цей напрям доповнить шість наявних портфельних структур, через які армія США торік реорганізувала закупівлю озброєнь.

Не пізніше 2028 фінансового року армія має надати пріоритет закупівлям і постачанню автономних систем для артилерії, ракет і ракетного озброєння, бойових машин, постачання водним транспортом та інженерних систем для розчищення перешкод, зокрема мінних полів.

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До переліку також належать системи розвідки, спостереження та виявлення цілей, а також безпілотники й роботи, що працюватимуть разом із пілотованими наземними машинами та літальними апаратами. Армійському органу з управління силами доручили оперативно визначити, як інтегрувати автономні системи в авіаційні, бронетанкові, артилерійські, логістичні, інженерні та навчальні підрозділи.

Посадовець, який відповідає за кадрову політику, має додати до відповідних підрозділів посади фахівців із дронів і робототехніки. Такі спеціальності вже існують: фахівець із тактичних безпілотних авіаційних систем для рядового складу та технік із робототехніки для ворент-офіцерів.

Командування автономної війни

Рішення армії США ухвалили після звернення міністра оборони Піта Гегсета 30 вересня. Тоді він оголосив про намір створити окреме чотиризіркове Командування автономної війни — AutoWarCom, яке матиме повноваження, подібні до повноважень окремого виду збройних сил, для масштабування автономних і роботизованих спроможностей у всіх американських військах.

Меморандум Пентагону в межах проєкту Agincourt передбачає, що AutoWarCom стане функціональним бойовим командуванням із власними кадрами, бюджетом і правом закуповувати обладнання. Для надання таких повноважень потрібен акт Конгресу США; цільовою датою створення командування визначено 1 жовтня 2027 року. Як FASCOM взаємодіятиме з AutoWarCom, у меморандумі армії не уточнюється.

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