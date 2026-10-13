Армия США приказала создать Командование будущих и автономных систем США (FASCOM). Соответствующий меморандум 1 октября подписал исполняющий обязанности министра армии Адам Телле, сообщает Defense News.

Документ поручает заместителю начальника штаба армии сформировать FASCOM. Пока не сообщалось, кто возглавит командование, где оно будет базироваться и когда начнет работу. По словам представителя армии полковника Марти Майнерса, подробности о структуре, руководстве и миссии объявят позже.

Закупки автономных систем

Меморандум также предусматривает создание нового офиса Portfolio Acquisition Executive for Autonomy. Он будет иметь единые полномочия по закупке приоритетных автономных систем для армии. Это направление дополнит шесть существующих портфельных структур, через которые армия США в прошлом году реорганизовала закупки вооружений.

Не позднее 2028 финансового года армия должна предоставить приоритет закупкам и поставкам автономных систем для артиллерии, ракет и ракетного вооружения, боевых машин, снабжения водным транспортом и инженерных систем для расчистки препятствий, в том числе минных полей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В перечень также входят системы разведки, наблюдения и обнаружения целей, а также беспилотники и роботы, которые будут работать вместе с пилотируемыми наземными машинами и летательными аппаратами. Армейскому органу по управлению силами поручили оперативно определить, как интегрировать автономные системы в авиационные, бронетанковые, артиллерийские, логистические, инженерные и учебные подразделения.

Должностное лицо, отвечающее за кадровую политику, должно добавить в соответствующие подразделения должности специалистов по дронам и робототехнике. Такие специальности уже существуют: специалист по тактическим беспилотным авиационным системам для рядового состава и техник по робототехнике для уорент-офицеров.

Командование автономной войны

Решение армии США было принято после обращения министра обороны Пита Хегсета 30 сентября. Тогда он объявил о намерении создать отдельное четырехзвездочное Командование автономной войны (AutoWarCom), которое будет иметь полномочия, аналогичные полномочиям отдельного вида вооруженных сил, для масштабирования автономных и роботизированных возможностей во всех американских войсках.

Меморандум Пентагона в рамках проекта Agincourt предусматривает, что AutoWarCom станет функциональным боевым командованием с собственными кадрами, бюджетом и правом закупать оборудование. Для предоставления таких полномочий необходим акт Конгресса США; целевой датой создания командования определено 1 октября 2027 года. Как FASCOM будет взаимодействовать с AutoWarCom, в меморандуме армии не уточняется.

Читай нас в