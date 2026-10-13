美国陆军下令成立自主系统司令部——Defense News

美国陆军下令成立美国未来与自主系统司令部（FASCOM）。据Defense News报道，相关备忘录于10月1日由代理陆军部长亚当·特莱签署。

该文件指示陆军副参谋长组建FASCOM。该司令部将由谁领导、驻扎在哪里以及何时开始运作，目前尚未公布。陆军发言人马蒂·迈纳斯上校表示，有关其结构、领导层和任务的细节将于稍后公布。

自主系统采购

备忘录还规定设立新的自主系统采购执行官办公室（Portfolio Acquisition Executive for Autonomy）。该办公室将拥有采购陆军优先自主系统的统一权限。这一领域将补充六个现有的组合架构，美国陆军去年通过这些架构重组了武器采购。

最迟到2028财年，陆军必须优先采购和交付用于火炮、导弹和导弹武器、战斗车辆、水路补给，以及用于清除障碍物（包括雷区）的工程系统的自主系统。

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清单还包括情报、监视和目标获取系统，以及将与有人驾驶地面车辆和飞行器协同运行的无人机和机器人。陆军兵力管理机构受命迅速确定如何将自主系统整合到航空、装甲、炮兵、后勤、工程和训练单位中。

负责人事政策的官员必须在相关单位增设无人机和机器人技术专家职位。这类专业已经存在：面向士兵的战术无人航空系统专家，以及面向准尉的机器人技术员。

自主作战司令部

美国陆军作出这一决定，是在国防部长皮特·赫格塞思于9月30日发表讲话之后。当时，他宣布计划成立独立的四星级自主作战司令部（AutoWarCom），该司令部将拥有类似于独立军种的权限，以在所有美国军队中扩大自主和机器人能力。

五角大楼在“阿金库尔计划”（Project Agincourt）框架下的备忘录规定，AutoWarCom将成为一个职能作战司令部，拥有自己的人员、预算以及采购装备的权利。授予此类权限需要美国国会通过法案；该司令部的目标成立日期定为2027年10月1日。陆军备忘录未说明FASCOM将如何与AutoWarCom互动。

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