Minister sprawiedliwości Izraela Jariw Lewin oświadczył, że zwycięstwo sił prawicowych w wyborach 27 października może doprowadzić do istotnych zmian w składzie Sądu Najwyższego i całym systemie sądownictwa kraju. Powiedział to na konferencji „Prawo i władza w Ziemi Izraela” w Jerozolimie, informuje Jerusalem Post.

Lewin nazwał nadchodzące wybory historyczną szansą na kontynuowanie reformy sądownictwa, którą promuje od początku pracy obecnego rządu. Według niego w następnej kadencji można wymienić dwie trzecie sędziów Sądu Najwyższego, co, jego zdaniem, stworzy możliwość zmiany ideologicznego składu tej instytucji.

Oświadczenia w sprawie powoływania sędziów

Minister twierdził, że system sądowniczy wcześniej dysponował mechanizmami, które nie dopuszczały do nominacji kandydatów o innych poglądach politycznych. Oświadczył również, że około jedna trzecia sędziów w izraelskich sądach została powołana pod jego kierownictwem w okresie działania obecnego rządu, jednak największy opór wobec zmian, według niego, utrzymuje się w Sądzie Najwyższym.

Lewin powiązał znaczenie wyborów z kwestiami bezpieczeństwa, tożsamości narodowej, polityki imigracyjnej oraz ustroju systemu sądowniczego. Obiecał kontynuować kampanię na rzecz reformy sądownictwa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Konflikt z systemem sądowniczym

Oświadczenie padło w czasie długotrwałego sporu Lewina z władzą sądowniczą w sprawie nominacji. W czerwcu Wysoki Trybunał Sprawiedliwości zobowiązał ministra do zwołania Komitetu Wyboru Sędziów po długotrwałych opóźnieniach w nominacjach. W osobnym orzeczeniu sąd postanowił również, że Lewin musi współpracować z prezesem Sądu Najwyższego Icchakiem Amitem w sprawach nominacji i innych kwestiach administracyjnych.

We wrześniu, po 18-miesięcznej przerwie, ślubowanie złożyło 79 sędziów i starszych sekretarzy sądowych. Jednocześnie w Sądzie Najwyższym orzekało 11 z 15 sędziów przewidzianych przez prawo.

Spór dotyczy także ustawy uchwalonej w marcu 2025 roku, która zmienia skład Komitetu Wyboru Sędziów wraz z rozpoczęciem pracy następnego Knesetu. Zwolennicy ustawy uważają, że uczyni ona procedurę nominacji bardziej reprezentatywną, podczas gdy krytycy, w tym prokurator generalna Gali Baharaw-Miara, ostrzegali przed ryzykiem zwiększenia politycznego wpływu na wybór sędziów.

Czytaj nas na