Министр юстиции Израиля Ярив Левин заявил, что победа правых сил на выборах 27 октября может привести к существенным изменениям в составе Верховного суда и всей судебной системе страны. Об этом он сказал на конференции «Право и власть в Земле Израиля» в Иерусалиме, сообщает Jerusalem Post.

Левин назвал предстоящие выборы исторической возможностью продолжить судебную реформу, которую он продвигает с начала работы нынешнего правительства. По его словам, в следующем сроке могут заменить две трети судей Верховного суда, что, по его мнению, создаст возможность изменить идеологический состав институции.

Заявления о назначении судей

Министр утверждал, что судебная система ранее имела механизмы, не допускавшие к назначениям кандидатов с другими политическими взглядами. Он также заявил, что около трети судей в судах Израиля за время работы нынешнего правительства были назначены под его руководством, однако наибольшее сопротивление изменениям, по его словам, сохраняется в Верховном суде.

Левин связал значение выборов с вопросами безопасности, национальной идентичности, иммиграционной политики и устройства судебной системы. Он пообещал продолжать кампанию за реформирование судебной власти.

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Конфликт с судебной системой

Заявление прозвучало на фоне длительного противостояния Левина с судебной властью по поводу назначений. В июне Высокий суд справедливости обязал министра созвать Комитет по отбору судей после длительных задержек с назначениями. Отдельным решением суд также постановил, что Левин должен сотрудничать с председателем Верховного суда Ицхаком Амитом по вопросам назначений и другим административным делам.

В сентябре после 18-месячной паузы присягу принесли 79 судей и старших судебных регистраторов. В то же время в Верховном суде работали 11 из 15 предусмотренных законом судей.

Спор также касается закона, принятого в марте 2025 года, который меняет состав Комитета по отбору судей с началом работы следующего Кнессета. Сторонники закона считают, что он сделает процедуру назначений более представительной, тогда как критики, в том числе генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара, предупреждали о риске усиления политического влияния на судебный отбор.

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