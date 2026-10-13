В Риме, Италия, Папе Римскому Льву XIV удалили нижнюю долю правого легкого после того, как врачи диагностировали у него аденокарциному легкого. Понтифику 71 год, сообщает The Independent со ссылкой на Ватикан.

Обнаружение образования

Узел в легком выявили во время недавнего медицинского обследования. После этого Льва XIV госпитализировали в римскую больницу «Джемелли» для хирургического удаления образования. Операцию провели во вторник.

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Ход операции

Непосредственно операция длилась около 90 минут, тогда как в общей сложности понтифик находился в операционной примерно три часа. В Ватикане заявили, что вмешательство прошло успешно и без осложнений.

После операции Папа Римский нормально пришел в сознание и отдыхает в своей палате. Аденокарцинома является распространенной формой рака легких.

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