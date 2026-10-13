Papieżowi Leonowi XIV usunięto dolny płat prawego płuca z powodu raka — The Independent
W Rzymie we Włoszech papieżowi Leonowi XIV usunięto dolny płat prawego płuca po tym, jak lekarze zdiagnozowali u niego gruczolakoraka płuca. Papież ma 71 lat, informuje The Independent, powołując się na Watykan.
Wykrycie zmiany
Guzek w płucu wykryto podczas niedawnego badania lekarskiego. Następnie Leon XIV został hospitalizowany w rzymskim szpitalu Gemelli w celu chirurgicznego usunięcia zmiany. Operację przeprowadzono we wtorek.
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Przebieg operacji
Sama operacja trwała około 90 minut, podczas gdy łącznie papież przebywał na sali operacyjnej około trzech godzin. Watykan oświadczył, że zabieg przebiegł pomyślnie i bez komplikacji.
Po operacji papież normalnie odzyskał przytomność i odpoczywa w swojej sali. Gruczolakorak jest powszechną formą raka płuca.