Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила, что во вторник перехватила ракеты, запущенные йеменскими хуситами в направлении штаб-квартиры Saudi Aramco в Дахране, Саудовская Аравия. Об этом сообщает Jerusalem Post. Издание отмечает, что хуситов поддерживает Иран.

Громкие звуки в районе Дахрана

Заявление коалиции появилось после того, как в районе Дахрана прозвучали громкие звуки. О них Reuters сообщили шесть источников, говорится в материале. Коалиция также заявила, что обломки ракет упали в расположенном рядом жилом районе.

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Предупреждения Гражданской обороны

Сначала, ранее во вторник, Гражданская оборона Саудовской Аравии выдала раннее предупреждение для Восточной провинции страны. Позже, уже после сообщений о перехватах, служба объявила отдельное раннее предупреждение для Эр-Рияда. В источнике эти два сообщения представлены как отдельные предупреждения, выпущенные в разное время того же дня.

На момент публикации Jerusalem Post пометил это сообщение как развивающееся.

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