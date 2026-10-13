Саудівська коаліція заявила про перехоплення ракет хуситів у Дахрані — Jerusalem Post

Очолювана Саудівською Аравією коаліція заявила, що у вівторок перехопила ракети, випущені єменськими хуситами в напрямку штаб-квартири Saudi Aramco у Дахрані, Саудівська Аравія. Про це повідомляє Jerusalem Post. Видання зазначає, що хуситів підтримує Іран.

Гучні звуки в районі Дахрана

Заява коаліції з’явилася після того, як у районі Дахрана пролунали гучні звуки. Про них Reuters повідомили шість джерел, ідеться у матеріалі. Коаліція також заявила, що уламки ракет упали в розташованому поруч житловому районі.

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Попередження цивільної оборони

Спершу, раніше у вівторок, Цивільна оборона Саудівської Аравії видала раннє попередження для Східної провінції країни. Згодом, уже після повідомлених перехоплень, служба оголосила окреме раннє попередження для Ер-Ріяда. У джерелі ці два повідомлення подано як окремі попередження, видані у різний час того самого дня.

На момент публікації Jerusalem Post позначив це повідомлення як таке, що розвивається.

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