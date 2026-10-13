Kierowana przez Arabię Saudyjską koalicja oświadczyła, że we wtorek przechwyciła rakiety wystrzelone przez jemeńskich Huti w kierunku siedziby Saudi Aramco w Dhahranie w Arabii Saudyjskiej. Poinformował o tym Jerusalem Post. Gazeta zaznacza, że Huti są wspierani przez Iran.

Głośne dźwięki w rejonie Dhahranu

Oświadczenie koalicji pojawiło się po tym, jak w rejonie Dhahranu rozległy się głośne dźwięki. Sześć źródeł poinformowało o nich Reutersa, czytamy w materiale. Koalicja oświadczyła również, że szczątki rakiet spadły na pobliski obszar mieszkalny.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ostrzeżenia Obrony Cywilnej

Najpierw, wcześniej we wtorek, saudyjska Obrona Cywilna wydała wczesne ostrzeżenie dla Prowincji Wschodniej kraju. Później, już po zgłoszonych przechwyceniach, służba wydała osobne wczesne ostrzeżenie dla Rijadu. Źródło przedstawia te dwa komunikaty jako odrębne ostrzeżenia wydane o różnych porach tego samego dnia.

W momencie publikacji Jerusalem Post oznaczył tę wiadomość jako rozwijającą się.

Czytaj nas na