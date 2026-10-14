Дизельное топливо в США уже стоит дороже, чем до заключения топливного соглашения с Путиным

Оптовые цены на дизельное топливо в США возобновили рост после кратковременного снижения, превысив уровень, зафиксированный до объявления Дональдом Трампом о договоренностях с Путиным о поставках российских нефтепродуктов.

Торги ноябрьскими фьючерсами на бирже CME Group завершились на отметке $4,88 за галлон, достигнув в течение недели $4,98. Аналитики энергетического рынка отмечают, что заявленные объемы первых поставок из РФ в размере 300 тысяч тонн (около 2,25 млн баррелей) не способны существенно повлиять на розничные цены в США, где суточное потребление дизельного топлива составляет около 3,8 млн баррелей.

Кроме того, эксперты отмечают, что до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября ни одна партия топлива не успеет поступить в США из-за длительности транспортировки. На ситуацию также влияют отсутствие практических соглашений по логистике, правовые риски для американских компаний из-за законодательного эмбарго 2022 года, а также сохраняющиеся риски ударов по российским НПЗ.

Источники: финансовые данные биржи CME Group.

Сенаторы США выступили против соглашения Трампа с Путиным о закупке дизельного топлива.

Напомним, США угрожают оставить Украину без разведданных из-за ударов по российским НПЗ.

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