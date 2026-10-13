以色列司法部长亚里夫·莱文表示，右翼力量在10月27日选举中获胜，可能会导致最高法院的组成以及该国整个司法体系发生重大变化。他在耶路撒冷举行的“以色列土地上的法律与权力”会议上作出上述表示，《耶路撒冷邮报》报道。

莱文称，即将举行的选举是继续推进司法改革的历史性机会，他自现政府上任以来一直在推动这项改革。他表示，在下一个任期内，最高法院三分之二的法官可能被更换，这在他看来将创造改变该机构意识形态构成的机会。

关于法官任命的声明

这名部长称，司法系统此前存在一些机制，阻止持不同政治观点的候选人获得任命。他还表示，在现政府任期内，以色列法院约三分之一的法官是在其领导下被任命的，但据他所说，对改革的最大阻力仍存在于最高法院。

莱文将选举的重要性与安全、国家认同、移民政策以及司法体系的结构等问题联系起来。他承诺将继续推动司法改革的运动。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

与司法系统的冲突

这一声明是在莱文与司法部门围绕任命问题长期对立的背景下发表的。6月，高等法院在任命长期延误后，要求这名部长召集法官遴选委员会。法院还在另一项裁决中规定，莱文必须在任命及其他行政事务上与最高法院院长伊扎克·阿米特合作。

9月，在18个月的停顿后，79名法官和高级司法书记员宣誓就职。与此同时，最高法院15个法定法官席位中有11人任职。

争议还涉及2025年3月通过的一项法律，该法律从下一届议会开始运作时起改变法官遴选委员会的组成。该法律的支持者认为，它将使任命程序更具代表性；而包括总检察长加利·巴哈拉夫-米亚拉在内的批评者则警告称，政治对司法遴选的影响可能增强。

关注我们在