Левін пообіцяв змінити Верховний суд Ізраїлю в разі перемоги правих — Jerusalem Post

Міністр юстиції Ізраїлю Ярів Левін заявив, що перемога правих сил на виборах 27 жовтня може привести до суттєвих змін у складі Верховного суду та всій судовій системі країни. Про це він сказав на конференції «Право і влада в Землі Ізраїлю» в Єрусалимі, повідомляє Jerusalem Post.

Левін назвав майбутні вибори історичною можливістю продовжити судову реформу, яку він просуває від початку роботи нинішнього уряду. За його словами, у наступному терміні можуть замінити дві третини суддів Верховного суду, що, на його думку, створить можливість змінити ідеологічний склад інституції.

Заяви про призначення суддів

Міністр стверджував, що судова система раніше мала механізми, які не допускали до призначень кандидатів з іншими політичними поглядами. Він також заявив, що приблизно третину суддів у судах Ізраїлю за час роботи нинішнього уряду призначили під його керівництвом, але найбільший спротив змінам, за його словами, зберігається у Верховному суді.

Левін пов’язав значення виборів із питаннями безпеки, національної ідентичності, імміграційної політики та устрою судової системи. Він пообіцяв продовжувати кампанію за реформування судової влади.

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Конфлікт із судовою системою

Заява пролунала на тлі тривалого протистояння Левіна із судовою владою щодо призначень. У червні Високий суд справедливості зобов’язав міністра скликати Комітет із добору суддів після тривалих затримок із призначеннями. Окремим рішенням суд також постановив, що Левін має співпрацювати з президентом Верховного суду Іцхаком Амітом у питаннях призначень та інших адміністративних справах.

У вересні після 18-місячної паузи склали присягу 79 суддів і старших судових реєстраторів. Водночас у Верховному суді працювали 11 із 15 передбачених законом суддів.

Суперечка також стосується закону, ухваленого в березні 2025 року, який змінює склад Комітету з добору суддів із початком роботи наступного Кнесету. Прихильники закону вважають, що він зробить процедуру призначень більш представницькою, тоді як критики, зокрема генеральна прокурорка Ґалі Бахарав-Міара, попереджали про ризик посилення політичного впливу на судовий добір.

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