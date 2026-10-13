Papież Leon XIV został hospitalizowany w szpitalu Gemelli w Rzymie we Włoszech na operację usunięcia guzka w płucu. Watykan poinformował, że zmianę wykryto podczas rutynowych badań, a zabieg chirurgiczny ma odbyć się we wtorek po południu.

Jak podaje BBC News, 71-letniego papieża przed szpitalem powitał tłum ludzi, z których część czekała na jego przyjazd kilka godzin. Papież pomachał zgromadzonym z samochodu i uśmiechnął się do pracowników szpitala, którzy spotkali go na schodach placówki medycznej.

Operacja w szpitalu Gemelli

O potrzebie operacji Leon XIV poinformował osobiście w niedzielę po tradycyjnej modlitwie Anioł Pański na placu św. Piotra. Powiedział, że guzek w płucu jest zlokalizowany i wykryto go „na bardzo wczesnym etapie”, jednak lekarze zalecili usunięcie zmiany.

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Watykan zaznaczył, że operację przeprowadzi zespół chirurgów klatki piersiowej ze szpitala Gemelli. Zaktualizowane informacje o stanie papieża mają zostać przekazane we wtorek wieczorem. Jego harmonogram został już zwolniony do 20 października, aby miał czas na rekonwalescencję.

Stan papieża i dalsze plany

Watykan podkreślił, że papież nie miał objawów infekcji ani choroby. Ogólnie papież jest uważany za osobę zdrową fizycznie. Kardynał Kikuchi Tarcisio Isao z Tokio, który spotkał się z Leonem XIV w poniedziałek, napisał w mediach społecznościowych, że nie odczuwał on żadnych problemów fizycznych.

Według kardynała papież zdecydował się na operację jak najszybciej, ponieważ na początku listopada ma udać się do Ameryki Łacińskiej, w tym do Peru. Podróż ta jest ważna dla papieża, który przez wiele lat był w Peru misjonarzem, a później biskupem. Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin nazwał tę wiadomość niespodziewaną, ale powiedział, że kardynałów uspokoiło opanowanie papieża.

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