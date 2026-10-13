教皇利奥十四世因肺部手术在罗马住院——BBC News

教皇利奥十四世已被送往意大利罗马的杰梅利医院，接受切除肺部结节的手术。梵蒂冈表示，该病灶是在例行检查中发现的，手术计划于周二下午进行。

据BBC News报道，这位71岁的教宗抵达医院时受到人群迎接，其中一些人已等候数小时。教皇在车内向在场者挥手，并向在医疗机构台阶上迎接他的医院工作人员微笑。

杰梅利医院的手术

利奥十四世本人于周日在圣彼得广场举行传统的“三钟经”祈祷后宣布需要接受手术。他表示，肺部结节是局部的，并且是在“非常早期阶段”发现的，但医生建议切除该病灶。

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梵蒂冈指出，手术将由杰梅利医院的胸外科医生团队进行。有关教宗病情的最新信息预计将于周二晚间提供。他的日程已被清空至10月20日，以便有时间恢复。

教宗的状况与后续计划

梵蒂冈强调，教皇没有感染或疾病症状。总体而言，教宗被认为身体健康。周一会见过利奥十四世的东京枢机主教菊地功在社交媒体上写道，教皇在身体上没有感到任何问题。

据这位枢机主教称，教皇决定尽快接受手术，因为他计划于11月初前往拉丁美洲，包括秘鲁。此次行程对这位教宗很重要，他曾在秘鲁担任多年传教士，后来成为主教。梵蒂冈国务卿枢机主教彼得罗·帕罗林称这一消息出乎意料，但表示教皇的镇定让枢机主教们感到安心。

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