Папу Льва XIV госпитализировали в Риме для операции на лёгком — BBC News

Папу Римского Льва XIV госпитализировали в больницу Джемелли в Риме, Италия, для операции по удалению узла в лёгком. В Ватикане заявили, что образование обнаружили во время плановых обследований, а хирургическое вмешательство должно состояться во вторник после обеда.

Как сообщает BBC News, 71-летнего понтифика у больницы встретила толпа людей, некоторые из которых ждали его прибытия несколько часов. Папа помахал присутствующим из автомобиля и улыбнулся сотрудникам больницы, встретившим его на ступенях медицинского учреждения.

Операция в больнице Джемелли

О необходимости операции Лев XIV сам сообщил в воскресенье после традиционной молитвы «Ангел Господень» на площади Святого Петра. Он сказал, что узел в лёгком локализован и был обнаружен «на очень ранней стадии», однако врачи посоветовали удалить образование.

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В Ватикане отметили, что операцию проведёт команда торакальных хирургов больницы Джемелли. Обновлённую информацию о состоянии понтифика пообещали предоставить вечером во вторник. Его расписание уже освободили до 20 октября, чтобы у него было время на восстановление.

Состояние понтифика и дальнейшие планы

В Ватикане подчеркнули, что у папы не было симптомов инфекции или болезни. В целом понтифика считают физически здоровым. Кардинал Кикучи Тарцисио Исао из Токио, встречавшийся с Львом XIV в понедельник, написал в социальных сетях, что тот физически не ощущал никаких проблем.

По словам кардинала, папа решил сделать операцию как можно скорее, поскольку в начале ноября должен отправиться в Латинскую Америку, в том числе в Перу. Эта поездка важна для понтифика, который много лет был в Перу миссионером, а затем епископом. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин назвал новость неожиданной, но сказал, что кардиналов успокоило самообладание папы.

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