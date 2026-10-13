Na Cyprze prezydent Nikos Christodoulides oświadczył, że on i lider Turków cypryjskich Tufan Erhürman podczas spotkania 13 października uzgodnili, iż rozwiązanie kwestii cypryjskiej nie powinno odbiegać od odpowiednich rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Poinformował o tym Cyprus Mail.

Według Christodoulidesa Rada Bezpieczeństwa ONZ jasno określiła formę uregulowania, a sekretarz generalny ONZ otrzymuje mandat od tego organu. Prezydent Cypru zaznaczył, że w tej kwestii między nim a Erhürmanem panuje pełna zgoda.

Możliwe rozszerzone spotkanie

Strony omówiły również zakończenie pod koniec grudnia kadencji obecnego sekretarza generalnego ONZ Antónia Guterresa. Christodoulides nazwał to istotnym czynnikiem negocjacji.

Nie wykluczył on przeprowadzenia do końca roku rozszerzonego spotkania dotyczącego kwestii cypryjskiej z udziałem obu stron wyspy, trzech państw gwarantów — Grecji, Turcji i Wielkiej Brytanii — oraz ONZ. Jednocześnie prezydent podkreślił, że ostateczna decyzja w sprawie takiego spotkania jeszcze nie zapadła, choć wysiłki na rzecz jego organizacji trwają.

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Według Christodoulidesa celem jest nie tylko samo rozszerzone spotkanie, lecz także możliwość ogłoszenia na nim wznowienia negocjacji. Z tymi wysiłkami powiązał przyszłą wizytę na wyspie wysłanniczki ONZ ds. kwestii cypryjskiej Maríi Ángeli Holguín.

Omówienie 19 punktów

Prezydent poinformował, że po raz drugi przedstawił Erhürmanowi listę 19 punktów do omówienia. Jak powiedział, na część z nich otrzymał odpowiedzi negatywne, na inne pozytywne, a w odniesieniu do niektórych propozycji lider Turków cypryjskich poprosił o więcej czasu na ich zbadanie.

Kwestia punktów przekraczania granicy między częściami wyspy, jak oświadczył Christodoulides, pozostaje nierozwiązana. Dodał również, że strony omówiły siedem punktów dotyczących środków budowy zaufania, w sprawie których Guterres domagał się postępu podczas lipcowej wizyty na Cyprze.

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